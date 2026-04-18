Косово покоси националките на България в 96-ата минута

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Женският национален отбор на България загуби с 1:2 при гостуването си на Косово в среща от европейските квалификации (лига С), играна на стадион „Фадил Вокри" в Прищина.

Футболистките на селекционера Калоян Петков поведоха в резултата в 42-ата минута, когато Лора Петрова се разписа.

След подновяването на играта домакините стигнаха до изравняване чрез Блерта Смайли в 52-ата минута. Двубоят вървеше към равенство, но в добавеното време Косово реализира второ попадение чрез Ерелета Мемети (90+6) и стигна до крайния успех.

Така домакините са на върха в класирането с пълен актив от 12 точки. Следват Хърватия с 9, България с 3 и Гибралтар с 0.