Спортист №2 на България Алекс Николов ще спори пак за титлата на Италия

Алекс Николов Снимка: "Лубе"

Спортист №2 на България за миналата година Алекс Николов ще спори отново за титлата в италианското волейболно първенство

Тимът на 22-годишния посрещач би у дома над "Верона" с 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) в четвъртия двубоя от полуфиналния плейоф и спечели серията с 3:1.

Във финала "Лубе" ще се изправи срещу "Перуджа", а серията стартира на 30 май. Алекс и съотборниците му са гости. Отново се играе до 3 от 5 победи.

Тази вече Николов записа 13 (1 ас, 2 блока) и бе втори по резултатност след Ерик Льопки (15).

Общо в четирите мача точките на Алекс са 73. До момента в първенството през сезона той има 593.

Миналата година "Лубе" загуби финала от "Тренто", както и през 2023-а.

Алекс Николов Снимка: "Лубе"

