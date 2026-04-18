ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Победен дебют за Пламен Андреев в Полша

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22687949 www.24chasa.bg

Капитанът на България ще брани златото в Полша

Алекс Грозданов ликува след точка. Снимка: "Люблин"

"Люблин" с капитана на българския национален отбор Алекс Грозданов ще брани титлата си във волейболния елит на Полша във финала.

У дома отборът на 28-годишния централен блокировач надви "Пройект" (Варшава) с 3:1 (25:14, 26:24, 18:25, 25:17) и спечелиха полуфиналната серия с 2:0.

Във финала съперник на Грозданов и компания ще е "Заверче", който отстрани "Жежув" също с 2:0.

Грозданов бе сред най-добрите за тима си, като завърши с 10 точки (5 блока).

Грозданов води убедително в класацията на блокировачите, като вече има 82 блокади от 29 мача и общо 114 гейма. Това прави по 0,71 успешни блокади на гейм. Втори е Бартоломей Лемански от СКРА със 70 блокади.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те