Победен дебют за Пламен Андреев в Полша

Младежкият национален вратар Пламен Андреев се представи много силно в първия си мач с екипа на "Лех", а тимът от Познан би с 2:1 "Погон" (Шчечин) като гост в 29-ия кръг на полския елит.

Така тимът на българския страж водят в класирането с 49 точки, с три повече от втория "Гурник" (Забже).

Юношата на "Левски" трябваше да заеме мястото на титулярния страж Бартош Мрозек, който получи контузия в ръката.

Андреев е преотстъпен от нидерландския "Фейенорд" в "Лех". Той прекара първия дял от сезона в испанския втородивизионен "Сантандер".

"Гурник" пък се наложи с 1:0 над "Корона" (Келце), а Борислав Рупанов не се появи на терена за домакините. За гостите 6 минути записа Владимир Николов, а другият национал в състава - Виктор Попов, не бе в групата.