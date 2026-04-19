"Реал Сосиедад" изскубна с дузпи срещу "Атлетико" 4-ата си кралска купа в Испания

1300
"Реал Сосиедад" изскубна след изпълнение на дузпи 4-ата си кралска купа в Испания.

Във финала на "Естадио де ла Картуха" в Севиля баските и "Атлетико" (Мадрид) завършиха 2:2 в редовното време и продълженията.

"Сосиедад" поведе с гол на Андер Баренечеа още в 15-ата секунда, но в 18-ата минута Адемола Лукман изравни. Малко преди почивката Микел Оярсабал реализира дузпа и тимът от Сан Себастиан отново взе преднина. За 2:2 вкара Хулиан Алварес в 83-ата мин.

Продълженията завършиха без гол.

При дузпите баските биха с 4:3 за първи свой трофей от 2020 г.

Четете още

Още от Футбол

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те