ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22689175 www.24chasa.bg

Меси с нови 2 гола в САЩ

СНИМКА: РОЙТЕРС

Лионел Меси вкара два гола, а Херман Бертераме добави гол с глава за победата на "Интер Маями" с 3:2 над "Колорадо" в Денвър в американската Мейджър лийг сокър.

Световният шампион с Аржентина откри резултата от дузпа в 18-а минута и добави победния гол за 3:2 в 79-ата минута след асистенция на сънародника си Родриго Де Пол.

Рафаел Наваро и Дарън Япи отбелязаха по един гол за Колорадо в двубоя, игран в Денвър пред 75 824 зрители, втората по големина публика в историята на МЛС.

С успеха тимът от Маями заема второто място в Източната конференция с 15 точки, четири по-малко от лидера "Нешвил".

Меси пък вече има 905 гола в кариерата си.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те