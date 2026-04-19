Чоло Симеоне след загубата във финала за кралската купа: Боли много, трябваше да спечелим

Треньорът на "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне призна, че на него и играчите им е тежко след поражението от "Реал Сосиедад" (2:2, 3:4 след дузпи) във финала за купата на Краля.

„Първо, поздравявам опонентите си. Реагирахме добре на първия гол, но след това продължихме с бавно темпо - обясни Диего Симеоне, цитиран от Marca. - След това дойде почивката, говорихме си и променихме темпото, играейки както трябва. Можехме да вкараме трети гол. След това в продълженията имахме по един шанс. Борихме се много добре, но за съжаление дузпите отидоха в тяхна полза. Играчите положиха огромни усилия, но мачът беше решен в редовното време - това беше шанс за Джони или Баена, който трябваше да използваме. Но, както винаги казваме, те имаха тази решителност, а ние не. Трудно е да се отправят послания, защото феновете искат победи, а не послания. Всичко, което остава, е да се работи всеки ден. Не мисля за мача с Арсенал. Това поражение боли много, трябваше да спечелим, но не успяхме. Начинът, по който играем, ми дава голямо спокойствие."