Блъснаха пешеходец в пловдивския район "Южен"

Пилот загина на Нюрбургринг, където и Верстапен ще кара

1704

Състезателят Юха Миетинен загина, а шестима пилоти бяха ранени след инцидент на квалификациите за автомобилното състезание 24-те часа на Нюрбургринг, съобщиха организаторите.

66-годишният финландец Миетинен е починал след катастрофата, която се случи в началото на надпреварата. Всички останали пилоти бяха откарани в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи.

„По време на първото състезание от квалификациите за 24 часа на Нюрбургринг, в ранните етапи на състезанието се случи сериозен инцидент с участието на седем състезатели", съобщиха представители на Нюрбургринг в изявление.

„Въпреки незабавното пристигане на спешните служби, медицинските екипи не успяха да спасят пилота Юха Миетинен (BMW 325i), след като беше изваден от болида. Той почина в медицинския център, след като всички опити за реанимация се оказаха неуспешни."

Организаторите заявиха, че има минута мълчание преди старта на днешната надпревара.

В надпреварата трябва да участва и 4-кратния шампион от Формула 1 Макс Верстапен.

Четете още

Още от Други спортове

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те