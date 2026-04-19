България завърши с едно 7-о място европейското по джудо в Тбилиси

1360
Ивайло Иванов

Българските състезатели записаха по една победа в последния ден на европейското първенство по джудо за мъже и жени в Тбилиси (Грузия).

В категория до 100 килограма Борис Георгиев надделя над Панкрат Сурба (Беларус) с "юко", след което загуби от Жомбор Вег (Унгария) с "вадзари".

В най-тежката категория при жените над 78 кг Ирина Железарска победи с "вадзари" в първия си двубой полякинята Кинга Волшчак, след което отстъпи пред олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Раз Хершко (Израел) с "ипон".

България участва с 13 състезатели на шампионата, а вчера Ивайло Иванов зае седмо място в категория до 90 килограма.

