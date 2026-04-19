"Левски" и "Нефтохимик" стартират битката за титлата на 22 април в София

"Левски" и "Нефтохимик" стартират битката си в сряда. Снимка: Startphoto.bg

Финалната серия във волейболното първенство при мъжете между актуалния шампион "Левски" и носителя на купата на България "Нефтохимик" стартира на 22 април (сряда), от 19,00 ч. в зала "Левски София".

"Сините" имат домакинско предимство, като ще приемат третата и петата среща (ако има такава) - на 29 април (сряда) и 5 май (вторник).

В Бургас ще се изиграят втората и евентуалната четвърта среща. Те ще се проведат на 25 април (събота) и 2 май (събота).

"Левски" отстрани на полуфиналите ЦСКА с 3:1 успеха в серията.

"Нефтохимик" надви с 3:2 вицешампионите от "Локомотив Авиа", за които остана бронзът през този сезон.

