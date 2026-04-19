В Испания: Клоп не иска да води "Реал", а Германия

Във връзка с очертаващия се втори поред нулев сезон на "Реал" отново се заговори за привличането на треньорския пост на Юрген Клоп.

Според испанския вестник AS обаче германецът, който в момента е шеф на футболния департамент на гиганта за производство на енергийни напитки "Ред Бул", би напуснал тази длъжност, само ако получи оферта да поеме националния тим на родината си.

"Реал" не би бил стимул за 58-годишния треньор.

Клоп си изгради име като наставник на "Борусия" (Дортмунд) и "Ливърпул".

Алваро Арбелоа, който сега води "Реал", си тръгва след края на сезона.