В САЩ оправдават безумно високите цени за транспорт с извънредните разходи около световното

Посещението на стадиона за световното първенство в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси се превръща в ужасно скъпо удоволствие, показва справка на sport 1.de.

Цените за транспорт до и от съоръжението са абсолютно безумни и футболните фенове ще трябва да бръкнат дълбоко в джобовете си за пътуването до "Метлайф Стейдиъм".

Както съобщиха от транспортната служба NJ Transit, двупосочен билет за влак от Ню Йорк ще струва 150 щатски долара. Това е около 11 пъти повече от редовната цена, която е близо 13 долара. Информацията беше оповестена първо от спортния портал The Athletic и впоследствие официално потвърдена.

Мярката засяга и осемте мача от мондиала, които ще се проведат на стадиона (намиращ се на около 8 км от Ню Йорк), включително и финала на 19 юли.

Според NJ Transit значително повишените цени имат за цел да покрият допълнителни разходи от около 48 милиона долара. Тези средства са необходими за извънреден транспорт, мерки за сигурност и инфраструктура по време на турнира.

„Това не е бизнес модел за печалба. Не се опитваме да обираме никого", заяви шефът на NJ Transit Крис Колури. „Просто искаме да покрием разходите от 48 милиона долара, които възникват заради тази услуга."

Затъналата в дългове транспортна компания се защитава от обвиненията, че целенасочено таксува феновете: „Не става въпрос за търсене на виновни. Става въпрос за това, че тези, които отиват на мачовете, трябва да платят за услугата, която предоставяме."

С шатъл транспортът ще струва 80 долара, а местата за паркиране около стадиона ще бъдат силно ограничени.

Ситуацията предизвика напрежение на политическо ниво. Губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил призова ФИФА да поеме част от разходите.

„Както вече многократно заявих, ФИФА трябва да поеме транспортните разходи за своите фенове", подчерта тя. „Ако те не го направят, няма да прехвърлим тежестта върху гражданите на Ню Джърси, които разчитат на градския транспорт всеки ден." Към момента от световната централа не показват готовност за преговори.

За феновете това решение означава допълнително финансово бреме върху и без това високите цени на билетите за мачовете. Дебатът около влаковите билети хвърля светлина върху логистичните и социални предизвикателства пред първото световно първенство с 48 отбора, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Дали ще се стигне до споразумение между ФИФА и местните власти, все още не е ясно.