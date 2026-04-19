Волфганг Пихлер сменя България с Австрия в биатлона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният германец Волфганг Пихлер, който работеше с националите ни по биатлон последните 2 сезона, е новият консултант на отбора на Австрия, пише "Кронен Цайтунг". 71-годишният специалист ще съветва старши треньора Фелиан Шуберт. Шуберт заема мястото на Лудвиг Гергер.

През новия сезон австрийците ще са без звездите си Кристоф Зуман и Лиза Хаузер. Има и сериозно недоволство към ръководителя на направлението "Биатлон" във федерацията Кристоф Зуман. Спортният директор Марио Щехер е получил оплаквания от 16 национали, които искат от него да уволни Зуман.