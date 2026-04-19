Утре пускат билетите за 3-ото вечно дерби през сезона

Билетите за Вечното дерби от първия кръг на плейофите на Първа професионална лига между ЦСКА и "Левски" ще бъдат пуснати в продажба утре (20 април, понеделник) в 15:00 часа, съобщиха от двата клуба.

Мачът е на 25 април (събота) от 16,00 часа на Национален стадион "Васил Левски", като за "червените" фенове са отредени сектори А и Г, а за "сините" Б и В.

Това ще е 3-ото вечно дерби през сезона от общо 4. В първото ЦСКА би 1:0, а второто, преди седмица завърши 1:1.

Билетите за "армейски" привърженици ще се продават онлайн в мрежата на Eventim, на касите пред Сектор "А" на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 20-и до 24-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска" 12 (10:00-19:00 ч.).

Пропуските за срещата за "сините" фенове се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор "А" на стадион „Георги Аспарухов" всеки ден до 24 април, петък от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн.

В деня на мача (25 април) пропуски ще се продават от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (17:00 ч.).

Притежателите на абонаментни карти на отбора-домакин в този мач ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектори А и В – 15,34 евро (30 лв.)

Сектори Б и Г - 10,23 евро (20 лв.)

По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36 на Национален стадион "Васил Левски".

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.