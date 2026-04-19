Вкараха първи гол според новото правило за засада "Арсен Венгер"

Новото правило за засада, предложено от легендарния треньор на "Монако" и "Арсенал" Арсен Венгер, влезe в сила за първи път в събота, когато "Пасифик ФК откри резултата срещу "Халифакс Уондърърс" в мач от Висшата лига на Канада, завършил 2:2.

Миналата година френският треньор предложи радикална промяна, според която на нападателите няма да бъде отсъждана засада, ако някоя част от тялото им е на една линия със защитник - дори ако технически те са в засада по сегашните правила.

Бившият мениджър на Арсенал, на 76 години, който сега работи като ръководител на отдела за глобално футболно развитие на ФИФА, остро критикува влиянието на „разочароващата" VAR система върху отсъжданията за засада и заяви, че новото правило трябва да върне „предимството" на нападателите.

Това е последната от редица спорни промени, включително световно първенство на две години вместо на четири и тъчовете да се бият с крак в последните пет минути на мача, предложени от французина.

Правилото за засадата се тества в канадската Висша лига този сезон и голът на Алехандро Диас през първото полувреме за "Пасифик ФК" срещу "Халифакс Уондърърс" е първият път по този начин.

Диас очевидно беше в засада според действащите футболни правила, когато се хвърли върху отбита топка, докато вратарят парира топката, но според новите разпоредби не бе отсъден офсайд, тъй като част от тялото му беше в една линия със защитник на Халифакс.

Промяната означава, че стига да няма видима празнина или „дневна светлина" между нападателя и последния защитник, тогава нападателят ще бъде в засада.

Това решение обаче накара феновете да говорят, като няколко заеха твърда позиция и от двете страни на спора. Потребител в социалните мрежи написа: „От многото неща, които ще съсипят футбола, тази промяна със сигурност ще бъде едно от тях."

Друг добави: „Всъщност се радвам, че се тества. Гледайки това, се потвърждава това, което много хора подозираха - просто не е правилно, всичко, което прави, е да създава голмайстори и да променя футбола изцяло."

Още един недоволен привърженик реагира: „Голяма глупост. Просто премества линията и сега е "дневна светлина"! Така че е още по-трудно за преразглеждане. Просто ще насърчи защитата да играе по-дълбоко. Спрете да променяте правилата, за да се съобразите с VAR. Просто премахнете VAR!"

Друг потребител се пошегува: „Той е в абсолютна засада! Не съм сигурен, че новото правило ще е да е от полза за играчи, които са твърде бавни, за да избяга от засада след статично положение", преди пети фен да добави: „Ще има хаос с това правило. Играчът очевидно е в засада."

Въпреки това някои потребители приветстваха промяната, като един написа: „Винаги съм искал това. Вместо „дали някоя част от нападателя е в засада", попитайте „дали някоя част от нападателя не е в засада"."

Друг добави: „Много по-добре", а според трети: „Това има повече смисъл от сегашното правило."

Новото правило за засада, което е предложено от бившия мениджър на "Арсенал" Арсен Венгер. Снимка: ФИФА

Когато обясняваше предложението си миналата година, Венгер каза: „През 1990 г. решихме, че вече няма засада, когато нападател и защитник са на една и съща линия. В случай на съмнение, то е от полза за нападателя. Това означава, че когато има част от тялото на една линия, нападателят може да получи предимство. С VAR това предимство изчезна... Това е разочароващо. Ето защо предлагам, че стига която и да е част от тялото ви да е на една и съща линия със защитника, тогава да не сте в засада."