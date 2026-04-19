Везенков и "Олимпиакос" продължават безгрешния си ход в Гърция

Александър Везенков Снимка: "Олимпиакос"

Баскетболната ни звезда Александър Везенков беше сред най-резултатните за "Олимпиакос", който надви гостуващия "Арис" с 92:81 в среща 25-ия кръг на гръцкото първенство.

Победата е 22-а поредна за гранда от Пирея, който продължават да оглавяват временното класиране без допусната загуба от началото на сезона.

Везенков започна сред титулярите и се отличи с 10 точки, 7 борби, 3 асистенции и 1 отнета топка за 26 минути на паркета.

Следващият мач за "Олимпиакос" в първенството ще бъде на 25 април, когато ще гостува на АЕК в Атина.

