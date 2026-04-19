Камавинга плакал безутешно в съблекалнята след червения картон в Мюнхен

Едуардо Камавинга не може да повярва, че е изгонен. Снимка: Ройтерс

Халфът на „Реал Мадрид" Едуардо Камавинга е приел изключително тежко изгонването си в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу „Байерн" Мюнхен (3:4, първи мач - 1:2).

В 86-ата минута французинът извърши нарушение срещу Хари Кейн в противниковата половина и отказа да върне топката на съперника след сигнала, като я взе в ръце. За това действие главният съдия Славко Винчич му показа втори жълт картон, а тогава мадридчани имаха аванс от 3:2 в Мюнхен. По-късно футболистът се извини на отбора и феновете чрез социалните мрежи.

По информация на изданието Marca, когато играчите на „Реал" са се прибрали в съблекалнята след отпадането, са заварили Камавинга да плаче безутешно.

Гледката покъртила съотборниците му. Камавинга е известен като един от най-жизнерадостните в тима, което рязко контрастирало с обляното му от сълзи лице.

Четете още

Още от Футбол

