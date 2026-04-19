Уникална Бояна Костадинова със сребро и бронз от европейското по щанги

Бояна Костадинова взе първите ни медали от европейското по щанги в Батуми (Грузия). Младата състезателка на "Марица" (Пловдив) завърши втора в изхвърлянето на категория до 48 килограма и трета в двубоя.

Бояна завърши първото движение със 77 килограма от втория си опит. В третия не успя на 79 и така бе изпреварена само с едно кило от италианката Джулия Империо.

В изтласкването Бояна записа само един сполучлив опит на 92 килограма и остана пета в движението. Но събра двубой от 169 килограма и завърши трета. Титлата взе Импорио със 176 килограма, а втора остана украинката Катерина Малашчук със 172 килограма.