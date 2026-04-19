ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Ансамбълът по художествена гимнастика взе бронз, България приключи с 4 медала в Баку

Момичетата от ансамбъла Снимка: БФХГ

Ансамбълът на България спечели бронзов медал на финала с три обръчи и два чифта бухалки на световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова, които останаха осми в многобоя, допуснаха грешка и получиха оценка от 26.750 точи (трудност 13.100; артистичност 7.500; изпълнение 6.150), която им отреди третата позиция.

Златото взе Испания с 27.950 точки, а на второ място е Русия (неутрален статут) със същата оценка като българките - 26.750, но с по-висока стойност за изпълнение - 6.700.

Така България завършва надпреварата с четири отличия - едно сребърно и три бронзови, след второто място на Стилияна Николова на финала на обръч, третото на топка и третото в многобоя.

Момичетата от ансамбъла Снимка: БФХГ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

