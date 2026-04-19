Олимпийският шампион Семен Новиков се бори още при старта на европейското в Тирана

Четирима българи ще стартират в първия ден на европейското първенство по борба в Тирана (Албания).

Схватките в класическия стил ще бъдат открити от Стефан Григоров (55 кг), Николай Вичев (63 кг), Стоян Кубатов (77 кг) и Семен Новиков (87 кг).

В най-леката категория до 55 кг Стефан Григоров, пети на Европейския шампионат през 2024-а, започва с молдовеца Леонид Мороз. Съперникът му е пети на първенството на Стария континент до 23 години през 2023-а и 2024-а.

Николай Вичев (63 кг) стартира срещу Майрбек Салимов (Полша), бронзов медалист от Европейското първенство през миналия сезон.

При 77-килограмовите Стоян Кубатов, пети в света през 2023-а, ще спори с Шунай Мамедау (Беларус), който по-рано тази година стана пети на турнира „Дан Колов - Никола Петров".

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков (87 кг) започва с финландеца Валтери Латвала, призьор от международни турнири и пети на шампионата на планетата до 23 години.

"България ще бъде представена от утвърдени имена и амбициозни млади състезатели, които нееднократно са доказвали своята класа на международната сцена. Подготовката премина при отлични условия, с високо ниво на професионализъм и отдаденост, което дава основание за оптимизъм преди старта на шампионата. Ръководството на Българската федерация по борба изразява своята увереност, че националните ни състезатели ще се представят достойно, ще демонстрират борбен дух, дисциплина и характер, и ще защитят авторитета на българската школа. Пожелаваме успех на всички наши представители в Тирана. Вярваме, че усилията, които вложиха в подготовката си, ще бъдат възнаградени и България отново ще бъде сред водещите нации в европейската борба", се казва в изявление на българската централа.

Във вторник са останалите петима родни представители - Борислав Кирилов (60 кг), Абу-Муслим Амаев (67 кг), Димитър Георгиев (72 кг), Светослав Николов (82 кг), Кирил Милов (97 кг).

Финалите ще бъдат излъчени на живо по БНТ 3. Първите срещи за отличията са във вторник от 19:00 часа.

Програма на българското участие в Тирана:

20 април, понеделник

11:30 – 15:30 часа елиминации, класически стил– Стефан Григоров (55), Николай Вичев (63),

Стоян Кубатов (77), Семен Новиков (87), 130 – без българско участие

18:15 – 18:45 часа откриване

19:00 - 20:30 часа полуфинали

21 април, вторник

11:30 часа – репешажи, елиминации, класически стил – Борислав Кирилов (60),

Абу-Муслим Амаев (67), Димитър Георгиев (72), Светослав Николов (82), Кирил Милов (97)

15:30 – 16:30 часа – жребий, жени

17:45 – 18:45 часа – полуфинали

19:00 – 21:30 часа – финали

22 април, сряда

11:30 – 14:30 часа – репешажи, елиминации, жени – Виктория Бойнова (59),

Даниела Бръснарова (68), Ванеса Георгиева (76), 50-55 кг – без българско участие

17:45 – 18:45 часа – полуфинали

19:00 – 21:30 часа – финали

23 април, четвъртък

11:30 – 14"30 часа – репешажи, елиминации, жени – Олга Попова (57),

Биляна Дудова (62), 53-57-65- без българско участие

14:30 – 15:30 часа - жребий, свободен стил

17:45 – 18:45 часа – полуфинали

19:00 – 21:30 часа – финали

24 април, петък

11:30 – 15:00 часа - репешажи, елиминации, свободен стил – Ивайло Тисов (57),

Шамил Мамедов (65), Микяй Наим (70), Айкан Сеид (79), Ахмед Магамаев (97)

17:45 – 18:45 часа – полуфинали

19:00 – 21:30 часа - финали

25 април, събота

11:30 – 15:00 часа – репешажи, елиминации, свободен стил – Eрдал Галип (61),

Михаил Георгиев (74), Енгин Исмаил (86), Ахмед Батаев (92), Ален Хубулов (125)

17:45 – 18:45 часа – полуфинали

19:00 – 21:30 часа – финали

26 април, неделя

16:00 – 17:30 часа – репешажи

18:00 – 20:30 часа - финали