Малена Замфирова пусна трогателна снимка от петия ден след инцидента

Българската сензация в световния сноуборд Малена Замфирова пусна трогателна снимка в инстаграм.

На нея 16-годишното момиче е на болничното легло в Грац. В австрийската клиника Малена претърпя операции заради счупвания на бедрена кост, таз и лопатка, след като на 3 март в чешкия курорт Шплиндерув Млин скиор връхлетя върху нея.

"Може би един ден ще се събудим и всичко това ще бъде просто сън", написа Малена върху фотото, което е направено 5 дни след жестокия инцидент. До леглото е нейният баща Анатолий, който целува ръката ѝ.