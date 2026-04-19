“Манчестър Сити” капарира титлата в Англия с 2:1 над “Арсенал”

“Манчестър Сити” направи голяма крачка към титлата в Англия, след като победи основния си конкурент “Арсенал” с 2:1 у дома.

Така “гражданите” изостават на три точки от лондончани, но имат мач по-малко. При равни точки ще се гледа головата разлика. В момента “небесносините” са с един гол назад.

В 16-ата минута “Манчестър Сити” поведе. Матеуш Нунеш открадна топката пред наказателното на “Арсенал” и с гърди свали за Шерки. Французинът с два-три финта елиминира защитата на гостите и вкара за 1:0 в долния ляв ъгъл.

Само след 34 секунди обаче “Арсенал” изравни след непростима грешка на Донарума. Вратарят на домакините пое топката в наказателното поле, опита се да подаде, но пасът му беше пресечен от Кай Хаверц, от крака на когото влезе в мрежата за 1:1.

Все пак след две греди (и една за “Арсенал”) в 65-ата минута домакините вкараха втори гол. Нико О'Райли поде контраатака, пусна наляво за Доку, белгиецът проби и подаде на О'Райли, той центрира остро в наказателното поле. Родри се размина с топката, но Ерлинг Холанд с удар в долния десен ъгъл се разписа с 23-ия си гол през сезона за 2:1.

Малко по-рано все още действащият шампион “Ливърпул” спечели изключително драматично 248-ото градско дерби като гост на “Евертън” с 2:1 в 33-ия кръг на английската Висша лига. Мачът между съгражданите за първи път се игра на новия стадион на “карамелите” - “Хил Дикинсън”.

Попадение на Илиман Ндиайе от домакините беше отменено заради засада в 27-ата минута, а само 120 секунди по-късно Мохамед Салах изведе “червените” напред в последното си дерби на Мърсисайд.

Бето изравни в 54-ата, но играчите на Арне Слот успяха да стигнат до успеха в десетата минута от добавеното време. В герой се превърна капитанът Върджил ван Дайк.

