ЦСКА открива стадиона в паузата през септември, започва да сее тревата

Официалното откриване на стадион “Българска армия” се планира за края на септември, когато е паузата в първенствата за мачовете на националните отбори за Лигата на нациите. Съоръжението ще бъде готово по-рано, но няма как да се организира истинско шоу, каквито са намеренията на ръководството.

Иначе всичко върви почти по план. На 26 април екипът на СИС трябва да започне да сее тревата на терена. В началото на седмицата трябва да пристигне последният слой пясък от кариерата край Кресна.

ЦСКА продължава да се готви за гостуването на “Лудогорец” в най-важния си мач за сезона в първи 1/2-финал за купата на България. “Червените” са изправени на ръба, след като са едва четвърти в класирането и гаранцията за евротурнирите минава единствено пред спечелването на трофея. При предното си гостуване на вече бившия хегемон играчите на Христо Янев бяха попилени с 0:3 и издържаха само около 15-ина минути наравно на домакините.

Лумбард Делова вече тренира на пълни обороти със съотборниците си и ще може да бъде използван от Христо Янев за гостуването в Разград. Националът на Косово отпадна в последния момент от групата преди последния кръг от редовния сезон, когато ЦСКА направи 1:1 с “Левски” и за първи път заедно играха Факундо Родригес и Теодор Иванов, които се представиха на доста добро ниво, ако се изключи попадението на “сините”, когато цялата защита и част от халфовете спяха.

Младият рефер Кристиян Колев получи назначението за мача в Разград. Помагат му Христо Хаджийски и Йордан Петров. Четвърти е Георги Стоянов, а ВАР са Георги Давидов и Тодор Киров. Съдийски наблюдател е Георги Нарлев. Мариян Гребенчарски е с наряда за другия 1/2-финал “Арда” - “Локо” (Пд). Помагат му Петър Михнев и Тодор Вуков. Четвърти е Любослав Любомиров, а ВАР са Станимир Тренчев и Мартин Марков.