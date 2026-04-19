Намериха лицензоносител за Балтанов в “Ботев” (Пд)

Велизар Маджаров

Лъчезар Балтанов СНИМКА:Botevplovdiv.bg.

Ново име влиза в щаба на пловдивския “Ботев”. 56-годишният треньор в ДЮШ на клуба Петър Пенчев, който притежава УЕФА Про лиценз, ще се води старши, но само на книга. В края на месеца правото на  Лъчезар Балтанов да е начело на отбора с временен статут изтича, но до края на сезона той ще продължи да изпълнява ангажиментите си на наставник.

Ръководството на “Ботев” вече се оглежда за постоянен старши треньор от лятото. По-голяма е вероятността да е българин, като такова е желанието на собственика и финансов благодетел Илиян Филипов.

“Ботев” стартира мачовете си от втората фаза с гостуване на “Арда”. Мачът в Кърджали е на 26 април, неделя. Ще го пропусне поради наказание халфът, национал на Гвинея Бисау, Едисон да Силва. Под въпрос е крилото Самуел Калу. Бившият национал на Нигерия имаше пукната костица на китката и се възстановява.

