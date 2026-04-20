Артета: Битката за титлата във Висшата лига започва отначало

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета коментира загубата с 1:2 от съперника си за титлата "Манчестър Сити" в Англия.

С нея "гражданите" се приближиха на 3 т. от лондончани, които са лидери. "Сити" има отложен мач с почти изпадналия "Бърнли" и при победа ще се изравни на върха с "Арсенал".

„Битката за титлата във Висшата лига започва отново с пет оставащи мача. Те имат мач по-малко, ние сме с три точки преднина, пет мача предстоят, така че играта продължава.

Очевидно играчите бяха много разочаровани, че не постигнаха резултат от мача по начина, по който се случи. Това е чувството", сподели Артета.

До края на сезона "Арсенал" има домакински мачове срещу "Нюкасъл", "Фулъм" и "Бърнли" и гостувания срещу "Уест Хем" и "Кристал Палас".

След като гостуват на "Бърнли", Сити на Пеп Гуардиола се изправя срещу "Евертън" и "Борнемут" като гост, а приема "Брентфорд", "Астън Вила" и "Кристал Палас".

"Арсенал" обаче играе и полуфинали в Шампионската лига срещу "Атлетико" (Мадрид).