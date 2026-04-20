"Челси" си хареса Диего Симеоне за треньор

Диего Симеоне е най-добре платеният треньор на планетата.

"Челси" проучва възможността да примлече Диего Симеоне за мениджър на отбора през следващия сезон. Аржентинският треньор, който дълги години е начело на "Атлетико" (Мадрид), се смята за водещ кандидат за заместник на Лиъм Росеньор, поне така твърди таблоидът The ​​Sun.

При настоящия мениджър лондончани загубиха четири поредни мача от Висшата лига, без да отбележи нито един гол. Въпреки официалната подкрепа на Росеньор от ръководството, съмненията относно бъдещето му нарастват в клуба, включително поради заплахата да пропусне следващата Шампионска лига.

Други опитни треньори също са в краткия списък на лондонския клуб, но аржентинецът в момента е предпочитаният избор.

Диего Симеоне е начело на "Атлетико" от 2011 г. Лиъм Росеньор стана старши треньор на "Челси" на 6 януари 2026 г.

