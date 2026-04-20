"Челси" си хареса Диего Симеоне за треньор

"Челси" проучва възможността да примлече Диего Симеоне за мениджър на отбора през следващия сезон. Аржентинският треньор, който дълги години е начело на "Атлетико" (Мадрид), се смята за водещ кандидат за заместник на Лиъм Росеньор, поне така твърди таблоидът The Sun.
При настоящия мениджър лондончани загубиха четири поредни мача от Висшата лига, без да отбележи нито един гол. Въпреки официалната подкрепа на Росеньор от ръководството, съмненията относно бъдещето му нарастват в клуба, включително поради заплахата да пропусне следващата Шампионска лига.
Други опитни треньори също са в краткия списък на лондонския клуб, но аржентинецът в момента е предпочитаният избор.
Диего Симеоне е начело на "Атлетико" от 2011 г. Лиъм Росеньор стана старши треньор на "Челси" на 6 януари 2026 г.