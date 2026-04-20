Григор Димитров с още две места надолу в ранглистата преди турнира в Мадрид

Григор Димитров отстъпи с още две места в световната ранглиста и вече е 137-и.

Това е най-ниското класиране на бившия №3 от 20 септември 2010 г., когато бе 146-и. През тази седмица Димитров трябва да играе на "Мастърс 1000" в Мадрид и това е последният турнир, в който той влиза с мястото си в класацията преди изпадането от топ 100.

Миналата година Димитров загуби в испанската столица от Габриел Диало (Кан) на осминафинал и има да защитава 100 точки.

Ново рекордно класиране записа шампионът за юноши от "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов, който вече е 598-и.