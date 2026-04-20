Меси и Роналдо най-пестеливи при игра в защита

Изследване на футболната обсерватория CIES разкрива, че двете най-големи, но застаряващи звезди - Лионел Меси и Кристиано Роналдо, на практика освободени от дефанзивни функции. Статистиката, измерваща разстоянието, което играчът изминава спрямо съотборниците си при липса на владение на топката, поставя Лионел Меси ("Интер Маями") на върха в класацията за най-ниска защитна ангажираност. Веднага след него, делящи второто място, се нареждат Кристиано Роналдо ("Ал Насър") и Артьом Дзюба ("Акрон", Толиати), които демонстрират почти идентична пасивност в защита.

Списъкът на "пестеливите" суперзвезди се допълва от Себастиан Вия (4-то място), докато Килиан Мбапе споделя позициите от 5-та до 7-ма с Мирлинд Даку и Джон Кордоба. В челната десетка попадат още Муса Дембеле, Виктор Осимен и Мойс Кийн.