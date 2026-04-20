Пламена Миткова с първи тренировъчен лагер след контузията

Най-добрата атлетка на България за 2025 г Пламена Миткова е на първия си тренировъчен лагер след тежката контузия по време на държавния шампионат в началото на месец март. Тогава водещата ни състезателка в скока на дължина получи фрактура и скъса предна връзка, и разкъсана задна в глезената става на отскачащия крак. След няколко седмичен период на лечение, в който бе и с ботуш от 14-ти април, Пламена вече е на лагер в Турция, заедно със Спортист №1 на България за 2015 г Габриела Петрова.

Двете тренират под ръководството на доказания специалист Атанас Атанасов. Миткова все още прави възстановителни тренировки, а Петрова се подготвя пълноценно за новия състезателен сезон.