Емона Иванова със златен медал от международния турнир по пара бадминтон в Прага

На 19 април 2026 г., Емона Иванова (клас SL3) завоюва първи златен медал за България от международен турнир по пара бадминтон.

Тя стана първа на двойки (WD SL3-SU5) на силния турнир в Прага – Прага Пара Бадминтон Интернешънъл 2026, в тандем със София Мацони от Шотландия. Емона продължи успешната си серия след сребърния медал на Европейското първенство по пара бадминтон в Истанбул миналата година – отново на двойки. Емона е състезател на СК Орел – София. На единично се класира пета в своя клас SL4.

Неотлъчно до Емона в нейния път към Лос Анджелис 2028 е треньорката на националния отбор по пара бадминтон Румяна Иванова, преподавател в НСА „Васил Левски".

Участието на Емона е реализирано с финансовата подкрепа по Договор 36-00-90/05.03.2026 г. между Министерството на младежта и спорта и Българската паралимпийска федерация по Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания за 2026 г.

Подкрепа на Емона на финала ѝ оказаха нейните съотборници – опитният Димитър Павлов (клас SL3, СК Орел – София) и дебютантът на международната сцена – Найден Асенов (клас SL4, СКХУ Алфа, Севлиево).

Димитър се класира 9-и на единично и 17-и на двойки (MD SL3-SU5) с партньор Вилям Опина от Словакия, а Найден завърши 17-и единично и 9-и на двойки (MD SL3-SU5) с партньор Линир Виктор Хазиза от Израел.

Найден, който е само на 20 години, демонстрира хъс, енергия и талант, а и игра напълно безстрашно срещу едни от най-добрите състезатели на европейската сцена.

Участието на Найден бе подкрепено от Световната федерация по бадминтон и от Международния параолимпийски комитет.

След края на състезанието, българският национален отбор по пара бадминтон успя да изпълни гражданския си дълг и да гласува в Прага!

