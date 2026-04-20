Подвиг и шеста европейска титла за щангиста Ангел Русев

Ангел Русев направи истински подвиг, за да спечели шестата си европейска титла в щангите. Русенецът триумфира по изключително драматичен успех в категория до 60 килограма в Батуми.

Ангел изоставаше от шесто място в изхвърлянето, където приключи със 120 килограма. В изтласкването стартира от 155 килограма, но не успя два пъти и получи болки в лявото коляно. В третия обаче се събра по невероятен начин и закова щангата. Така той събра двубой от 275 килограма с 1 повече от арменеца Гарник Чолакян и прибра два златни медала - в движението и големия в двубоя.

И вторият ни представител в категорията Дениз Данев си взе медал в изтласкването, като успя на 151 килограма и остана втори след Ангел Русев. В двубоя той зае престижното шесто място с 266 килограма. Дениз бе едва девети след първото движение.

Категорията бе изключително драматична. Шампионът в изхвърлянето Годерзи Бердализде (Грузия) се контузи в първия си опит на 155 килограма в изтласкването и бе изнесен на носилка. Това повече отвори пътя на Русев още малко. Домакините останаха съвсем без медал, след като Рамини Шамилишвили остана четвърти след бронз в изхвърлянето след Бердалидзе и Чолакян. В двубоя трети стана тийнейджърът Игит Ердоган от Турция.