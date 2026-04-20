ЦСКА пази Делова за "Левски"

Централният защитник Лумбард Делова е възстановен от контузия и тренира нормално със съотборниците си от ЦСКА, съобщиха от лекарския щаб на отбора.

Старши треньорът на "червените" Христо Янев, обаче, няма да рискува с включването в игра на косовския национал в първия полуфинал от турнира за купата на България с "Лудогорец" в Разград утре от 1900 часа.

Янев ще даде допълнителна почивка на Делова, за да бъде напълно готов за дербито срещу "Левски" на старта на плейофите в първата четворка на шампионата в Първа лига на 25 април от 16,00 часа на Нациналния стадион "Васил Левски". Бранителят пропусна заради травмата равенството 1:1 срещу "сините" от последния кръг на редовния сезон преди седмица.