Алкарас аут и за Рим

Световният номер 2 в тениса Карлос Алкарас ще пропусне и турнира от сериите "Мастърс 1000" в Рим, заяви неговият директор Фелисиано Лопес.

"Има възпалено сухожилие в китката. Надявам се да няма разкъсване. Най-важно сега е възстановяването му. В китката има много малки костици и сухожилия. Имах подобна ситуация - бях извън игра за около два месеца.

Тогава дори не можех да държа ракета. "Ролан Гарос" е след около пет седмици, но не знам точно колко е сериозно положението му. Във всеки случай му пожелавам бързо възстановяване, защото това е ключов етап от сезона. Да, Карлос печели на всяка настилка, но следва Мадрид, след това Рим и след това "Ролан Гарос", заяви Лопес пред медиите в Испания.

Алкарас получи контузия в китката първия кръг в Барселона.

"Почти е невъзможно да играе в Рим. Надявам се да се възстанови навреме за "Ролан Гарос". Наистина искам точно това", каза още Фелисиано Лопес.

Турнирът в Рим започва на 6 май.