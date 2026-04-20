ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадяр номинира Анита Орбан за външен министър на У...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
Най-добрият ни рефер свири старта на финалния плейоф при волейболистите

1148
Ивайло Иванов Снимка: NVL.BG

Най-добрият български волейболен съдия Ивайло Иванов ще ръководи първия мач между "Левски" и "Нефтохимик" от финалната серия за шампионската титла при мъжете.

Двубоят е в сряда от 19 ч в зала "Левски София". Негов асистент ще бъде Симеон Иванов.

За титлата се играе до 3 победи от евентуални 5 мача, като домакинско предимство има действащият шампион "Левски", който завърши на първо място в редовния сезон. "Нефтохимик" пък спечели през януари купата на България.

Така финалът явно противопоставя двата най-добри отбора у нас.

"Сините" са носители и на трофея от суперкупата.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)