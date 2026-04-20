Бернардо Силва: Холанд се бори като животно!

Капитанът на "Манчестър Сити" Бернардо Силва похвали борбеността на нападателя Ерлинг Браут Холанд, след като норвежкият национал вдъхнови отбора си за изключително ценната победа с 2:1 над конкурента за титлата във Висшата лига на Англия "Арсенал".

„Ерлинг беше фантастичен, борейки се за всяка топка. Не е лесно срещу двама силни централни защитници (Уилям Салиба и Габриел). Той се бори като животно", сподели Силва.

След победата "Сити" се приближи на 3 т. от лидера от Лондон, но има мач по-малко.