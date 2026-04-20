Победа с гол в 95-ата мин остави жива надеждата за спасение на Дочев и "Улм"

С гол в 95-ата мин на Мазаг воденият от Павел Дочев "Улм" постигна победа у дома над прекия конкурент в борбата за оцеляване в III лига на Германия "Хафелзе" с 2:1.

Тя остави жива надеждата за спасение за тима на българския треньор, който се изкачи 17-и, измествайки именно "Хафелзе".

Така "Улм" е първи под чертата, а от 16-ото място, което гарантира оставане в дивизията, го делят 6 т. До края на сезона има 4 кръга.

"Хафелзе" е 18-и с 29 т.

Иначе Чеса откри за "Улм" в 63-ата мин, а Шеп изравни в 80-ата.