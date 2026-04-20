Иван Димов с титла в изхвърлянето, остана втори в двубоя на европейското по щанги

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иван Димов остана втори в категория до 65 килограма на европейското първенство в Батуми, но стана първият българин с три медала от шампионата.

Димов спечели златото в изхвърлянето със 145 килограма. В изтласкването той постигна 172 и взе среброто. Двубоят му от 317 килогрома също бе втори по сила след този на турчина Мухамад Фуркад Йозбек. Йозбек направи еврорекорд във второто движение със 180 кила и така събра 323 двубой.

Вторият ни представител в категорията Здравко Пеловски завърши на престижното шесто място с 279 килограма. Така от началото на първенството той е единственият, който не взе медал.