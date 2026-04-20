Кметът на Монтана: След златната година за баскетбола в Монтана ще участваме в Euro Cup

Кметът Златко Живков посрещна баскетболистките на "Монтана" след като завоюваха шампионската титла на страната за седми път в своята история. Отборът завърши с 3:0 победи в плейофната серия срещу "Рилски спортист". Това е трият трофей за клуба от Монтана, след Купата на България през февруари и купата на Адриатическа лига в края на март.

Към тези отличия кметът прибави и златната топка, с която бе удостоен лично за принос към българския баскетбол. Призът му бе връчен от президента федерацията Георги Глушков преди първата финална среща. Живков е десетият носител на златната баскетболна топка.

„Много съм щастлив, че стигнахме дотук и имахме този силен сезон, заяви Живков. Тази година е златна и ще остане паметна в историята на женския ни баскетбол. Благодаря на най-младата треньорска двойка Преслав Пешев и Радуле Распопович. На треньорите, работили през предходните години и постигнали успехи за Монтана. На състезателките, с които имахме шанс и които дадоха най-доброто от себе си. Сега ни предстои следващата крачка и тя е да участваме в турнира за Европейската купа през есента", обяви Живков.

Тази вечер "Монтана" ще празнува преди да се раздели. Заявката за следващия сезон е още по-амбициозна, а подготовката за него вече е започнала.