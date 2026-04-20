Чех спря Александър Василев в Рим

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Рим (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

18-годишният Василев отстъпи пред водача в схемата и номер 127 в световната ранглиста Далибор Свърчина (Чехия) с 1:6, 3:6 за 68 минути.

Друг национал на България Александър Донски ще участва в надпреварата на двойки. Донски и Сидхант Бантия (Индия) ще играят в първия кръг срещу Серхио Мартос Горнес (Испания) и Виджай-Сундар Прашант (Индия).