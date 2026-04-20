От 97,6% шанс за титла до нова калъфка - поредната история на “Арсенал” във Висшата лига

Преди по-малко от 10 дни вероятността “Арсенал” да спечели титлата във Висшата лига бе 97,6%. Две загуби във въпросния период, втората от “Манчестър Сити” в неделя 1:2, обаче направиха така, че отборът на Микел Артета вече трепери дали най-сетне ще вдигне трофея от английския елит след 22-годишно прекъсване. Въпреки поражението в края на седмицата и така разликата вече е само 3 точки при мач по-малко за “Сити”, “Арсенал” остава фаворит. Поне според суперкомпютъра на Opta. Предвижданията сочат, че вероятността отборът от Северен Лондон да триумфира след последния кръг, е 60%.

Поражението на “Арсенал” обаче не изненада и статистиците. В последните 9 пъти, в които първият се изправя срещу втория в класирането, то изоставащият печели в 5 от случаите. Само веднъж пък първият в колоната стига до успех.

В Англия обаче отчитат, че ако играчите на Микел Артета не запазят първото място, както между другото правят редовно в последните години, това ще е най-големият провал в историята на Висшата лига. Нито един тим в елита на Англия не е имал толкова голям шанс за титлата 7 кръга преди края на кампанията.

Но ако погледнем формата, ще видим, че “Сити” е не с едни, ами с две гърди напред. Момчетата на Микел Артета са спечелили само веднъж в шест мача през този период, като са завършили наравно веднъж и са загубили останалите четири. Тази форма е дори по-лоша от тази на застрашения от изпадане “Тотнъм”.

И другото - момчетата на Пеп много добре знаят как се прави финален щурм. Правили са го през годините, като именно преследваният е “Арсенал”. А историята я знаем - манчестърци са шампиони, а за лондончани остава калъфката.

“Битката за титлата започна отначало. Няма да спрем и ще продължим напред в борбата за Висшата лига”, каза мениджърът на “Арсенал” Артета след загубата 1:2.

Голмайсторът на “Сити” Ерлинг Холанд пък се заяде със съперника.

На въпроса дали неговият тим е притеснил шампионските амбиции на “Арсенал”, головата машина отговори:

“Не знам, трябва да питате тях. През последните сезони не успяваха. Засега те са първи и все още са там, те са най-добрият отбор за сезона. Не искам да говоря твърде много за тях, защото са невероятен отбор и трябва да се съсредоточим върху себе си. Знаем точно каква е ситуацията. Все още сме втори”, добави още лидерът по голове във Висшата лига Холанд, който е с 23 попадения от началото на кампанията в елита на Англия.

Раян Шерки от “Сити” пък влезе в историята, като един от малкото играчи, които записват дабъл-дабъл (по 10 гола и асистенции) през сезона. Играчът на манчестърци се нареди до Ламин Ямал, Винисиус и Майкъл Олисе, които са останалите, постигнали това през тази кампания.

“Запазваме шанса си за титлата, всичко е в наши ръце”, каза треньорът на “Сити” Пеп Гуардиола.

