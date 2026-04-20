Опашка за снимки с Веласкес

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес дълго време позираше до малки деца, дошли на единствената открита за фенове тренировка на “сините” през тази седмица. Редица малчугани, запалени по отбора, чинно изчакаха реда си, за да си направят снимка с испанския предводител на столичани. От своя страна Веласкес не отказа на никого. На тренировката пък имаше и доста фенове, които тъкмо си бяха купили билет за съботното вечно дерби с ЦСКА.

Иначе “Левски”, убедителен лидер към момента в класирането, тренира без Мустафа Сангаре. Нападателят е извън строя към момента заради претърпяна операция.

