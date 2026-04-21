ЦСКА мачка “Лудогорец” за купата, стига да не е финал

ЦСКА винаги излиза победител срещу “Лудогорец” за купата, когато двата тима се срещат, освен във финала.

Днес в Разград “червените” гостуват в 1/2-финален двубой.

Именно купата е единственият шанс за играчите на Христо Янев да стигнат мечтата си и да играят в Европа. В първенството положението върви към евентуален бараж, а както добре всички фенове на “армейците” знаят, това 99,9% значи провал. За “Лудогорец” обаче купата е единственият шанс за трофей, тъй като в първенството хегемонът изостава на цели 10 точки от лидера “Левски”.

4 пъти ЦСКА и “Лудогорец” се изправят за купата преди финала. И във всичките “червените” продължават напред. През 2012 в 1/8-финалите ЦСКА елиминира хегемона след 2:1 в Разград и поражение 0:1 в София. Важно уточнение е, че в тези времена все още важеше правилото за гол на чужд терен.

През 2017 г. отново “червените” елиминират разградчани, този път на 1/4-финалната фаза с 2:1. 2 г. по-късно “армейците” отново отстраняват хегемона, като сблъсъкът им е пак на 1/4-финал. През 2019 г. двата тима отново се срещат на 1/2-финалната фаза, както сега. Двубоите отново са два, както и в момента, а след 1:2 в София и 3:1 в Разград “червените” стигат финала.

Единственият провал на “армейците” срещу 14-кратните шампиони на България е през миналата година. Тогава във финала на “Васил Левски” Александър Томаш и неговите играчи паднаха 0:1 и загубиха битката за отличието.

В същото време “червените” ще запазят един от основните си защитници за мача с “Левски”. Бранителят Лумбард Делова е възстановен от контузията си, но треньорите няма да го рискуват за първия мач с “Лудогорец” за купата. А ще го съхранят за вечното дерби от първия кръг на плейофите у нас.