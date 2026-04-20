ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато лошите момчета облякоха фракове, а държават...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22702564 www.24chasa.bg

Рускиня твърде силна за Виктория Томова в Мадрид

Виктория Томова Снимка: Yonex/Bulgaria

Първата ракета на България Виктория Томова загуби в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей WТА 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 8 235 540 евро.

Софиянката отстъпи пред поставената под номер 20 в схемата на пресявките Анастасия Павлюченкова (Русия), която е финалистка на "Ролан Гарос" през 2021 г., с 3:6, 2:6.

Българката загуби подаването си един път в първия сет и два пъти във втория и отпадна от надпреварата.

Томова все пак заработи 6410 евро и 2 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 156-а позиция.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

