Рускиня твърде силна за Виктория Томова в Мадрид

Първата ракета на България Виктория Томова загуби в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей WТА 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 8 235 540 евро.

Софиянката отстъпи пред поставената под номер 20 в схемата на пресявките Анастасия Павлюченкова (Русия), която е финалистка на "Ролан Гарос" през 2021 г., с 3:6, 2:6.

Българката загуби подаването си един път в първия сет и два пъти във втория и отпадна от надпреварата.

Томова все пак заработи 6410 евро и 2 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 156-а позиция.