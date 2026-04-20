Олимпийският шампион Семен Новиков ще се бори за европейска титла

1864
Семен Новиков е финалист на европейското по борба в Тирана. Снимка: Startphoto

Семен Новиков се класира за финала на европейското по борба в Тирана, Албания.

Олимпийският шампион постигна четвърта победа в категория до 87 кг на класическия стил, като на полуфиналите се наложи с 4:0 над Ислам Абасов (Азербайджан), трети на шампионата на Стария континент през миналата година.

Съперник на украинеца с български паспорт ще бъде представящият Дания чеченец Турпал Али Бисултанов, трети на олимпийските игри в Париж 2024, където Новиков спечели златния медал. 

Във финалите ще има още един българин - Стефан Григоров в най-леката категория до 55 килограма. Той ще спори за бронза срещу арменеца Манвел Хачатрян. 

