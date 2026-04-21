"Реал" спечели Шампионската лига, но за младежи

ЦСКА започна нова инициатива в помощ на Любо Пенев

Любослав Пенев Снимка: ЦСКА

ЦСКА обяви нова инициатива в помощ на Любослав Пенев. Легендата на българския футбол се бори с коварна болест и от бившия му клуб стартираха кампания, която цели да му окаже финансова подкрепа. Всички фенове на клуба могат да се абонират за кампанията "Заедно за Любо!" чрез мобилното приложение – MyCSKA и така всяка покупка през него ще отчислява средства за подпомагането на лечението.

Големият Любослав Пенев продължава тежката битка с коварна болест. Води я така, както играеше на терена – с мъжество, дух и несломим характер. Сигурни сме, че колкото и да продължи лечението, Любо няма да се откаже – щом всички сме до него!

Червената общност за пореден път доказа, че няма невъзможни неща с подкрепата си към легендарния нападател. Вече хиляди армейски сърца се включиха в кампанията за набирането на средства за лечението на Любо Пенев, за което можем да кажем само едно: Поклон, армейци!

Но битката не спира и сме убедени, че – заедно с него, ще я доведем до успешен край. Затова стартираме и нова инициатива, с която да помогнем на великия ни голмайстор. Влезте в приложението MyCSKA и се абонирайте за кампанията „Заедно за Любо!". От този момент нататък, при всяка ваша покупка през приложението (от партньорската мрежа на ultrafan), отбелязана със специалния символ на кампанията, ще се отчисляват средства за подпомагане на лечението.

Пазаруване с добра кауза – още една възможност да докажем, че сме едно голямо семейство. Нашата сила е единството и заедно ще успеем да върнем Любо към нормалния живот.

Заедно за Любо!", написаха от ЦСКА на своя профил в социалните мрежи.

Четете още

Още от Футбол

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)