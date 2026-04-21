"Реал" спечели Шампионската лига, но за младежи

Рекордьорът по европейски титли (15) "Реал" (Мадрид) отпадна от "Байерн" в Шампионската лига, но пък спечели младежката.

Испанският тим надви белгийския "Брюж" след изпълнение на дузпи. Мачът се проведе в Лозана (Швейцария).

Редовното време завърши 1:1. Хакобо Ортега отбеляза за "Реал" в 23-ата минута, а Тобиас Лунд-Йенсен в 64-ата изравни.

"Реал" триумфира с 4:2 при дузпите. Това е втори трофей за тима до 19 г. на мадридчани.

"Барселона" държи рекорда с 3. Турнирът се провежда от сезон 2013/2014 насам.