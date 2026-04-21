Пламен Константинов и Мони Николов се приближиха до бронза в Русия

Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) с националния разпределител Мони Николов се приближи до бронза в руския волейболен елит.

В първия плейофен мач тимът на българите (помощник на Константинов е Андрей Жеков) се наложи над "Зенит" в Санкт Петербург с 3:0 (30:28, 27:25, 25:19).

Така "железничарите" поведоха с 1:0 в серията, в която се играе до 3 победи от 5 мача.

19-годишният Николов освен с отлична диригентска дейност се отчете и с 5 точки (1 ас, 2 блока).

Втората среща между двата тима е в сряда отново в Санкт Петербург. Следват 2 в Новосибирск.