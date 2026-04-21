Преместиха мач от волейболния финал заради световно по ушу

Финалният мач №2 за титлата по волейбол при мъжете между “Нефтохимик” и “Левски” в събота от 19 часа ще се играе в 7-хилядната “Арена Бургас”.

“В същото време в зала “Младост” ще се проведе световно първенство по ушу, което налага промяната”, разкри президентът на “Нефтохимик” Огнян Томов.

Първият двубой е в сряда също от 19 часа в залата на “Левски” в столицата.

Агитка на “Нефтохимик” ще пътува гратис с 2 автобуса за София. Возилата са осигурени от генералния рекламодател на бургаския клуб “Лукойл Нефтохим”. Ще потеглят в 13 часа в деня на срещата от спирката на зала “Младост”.

“Всички момчета са на линия. Жадни са да изпълнят програмата максимум. След спечелената купа на България да триумфираме и като шампиони, въпреки че “Левски” има домакинско предимство”, призна пред “24 часа” старши треньорът на “Нефтохимик” Иван Станев, който като играч спечели последната титла за отбора през 2023 г.