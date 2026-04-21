ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Преместиха мач от волейболния финал заради световно по ушу

"Арена Бургас" Снимка: Startphoto.bg

Финалният мач №2 за титлата по волейбол при мъжете между “Нефтохимик” и “Левски” в събота от 19 часа ще се играе в 7-хилядната “Арена Бургас”.

“В същото време в зала “Младост” ще се проведе световно първенство по ушу, което налага промяната”, разкри президентът на “Нефтохимик” Огнян Томов.

Първият двубой е в сряда също от 19 часа в залата на “Левски” в столицата.

Агитка на “Нефтохимик” ще пътува гратис с 2 автобуса за София. Возилата са осигурени от генералния рекламодател на бургаския клуб “Лукойл Нефтохим”. Ще потеглят в 13 часа в деня на срещата от спирката на зала “Младост”.

“Всички момчета са на линия. Жадни са да изпълнят програмата максимум. След спечелената купа на България  да триумфираме и като шампиони, въпреки че “Левски” има домакинско предимство”, призна пред “24 часа” старши треньорът на “Нефтохимик” Иван Станев, който като играч спечели последната титла за отбора през 2023 г. 

"Арена Бургас"

