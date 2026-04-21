Сложна задача пред "Байерн" на Петър Гайдаров

Сложна задача ще има воденият от Петър Гайдаров тим на "Байерн" до 19 години в последния кръг от груповата фаза, след който ще стане ясно кой отива на осминафинал в първенството на Германия в тази възрастова група.

В предпоследния момчетата на българския треньор направиха 2:2 при гостуването на "Борусия" (Мьонхенгладбах).

Така те заемат 3-ата позиция от 6 отбора в групата с 14 точки.

Начело е "РБ Лайпциг" с 19, втори е "Борусия" (15), а след "Байерн" са "Кайзерслаутерн" и "Хановер" също с по 14.

Последен е "Берлинер АК 07" без актив. Първите 4 тима се класират за осминафиналите.

"Байерн" приема в последния кръг лидера "РБ Лайпциг", който сигурно е първи.

Другите мачове са "Хановер" и "Борусия" и "Кайзерслаутерн" - "Берлинер АК 07".