ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха шофьор с отнета книжка да кара в Каблешков...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22705211 www.24chasa.bg

"Пирин" с нов треньор

616
Ивайло Василев е новият старши треньор на "Пирин". Снимка: фейсбук/Пирин

"Пирин" (Благоевград) обяви Ивайло Василев за нов старши треньор, написаха от тима във фейсбук.

"В лицето на Ивайло Василев клубът вижда млад и амбициозен специалист, който притежава необходимите качества да води отбора с дисциплина, характер и пълна отдаденост към зелената фланелка.Назначаването му е част от желанието на Пирин да върви напред с ясна посока, високи стандарти и увереност в бъдещето", се казва в съобщението на тима от Втора лига.

38-годишният Василев е сочен за един от перспективните млади треньори у нас. Преди това е работил в тимове като "Спортист" (Своге) и в "Левски" (Лом).

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)