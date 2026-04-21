"Пирин" с нов треньор

"Пирин" (Благоевград) обяви Ивайло Василев за нов старши треньор, написаха от тима във фейсбук.
"В лицето на Ивайло Василев клубът вижда млад и амбициозен специалист, който притежава необходимите качества да води отбора с дисциплина, характер и пълна отдаденост към зелената фланелка.Назначаването му е част от желанието на Пирин да върви напред с ясна посока, високи стандарти и увереност в бъдещето", се казва в съобщението на тима от Втора лига.
38-годишният Василев е сочен за един от перспективните млади треньори у нас. Преди това е работил в тимове като "Спортист" (Своге) и в "Левски" (Лом).